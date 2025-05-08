В России и мире

Скончался режиссер фильмов «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов» Валерий Усков

Умер народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков, сообщил Союз кинематографистов России в Telegram-канале.

Фото: Николай Малышев/ ТАСС

«На 93-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, кавалера орденов Почета, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени), режиссера игрового кино Валерия Ивановича Ускова (1933-2025)», — уточнили в организации.

Валерий Усков в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961 году — режиссерский факультет ВГИКа, после чего работал режиссером-постановщиком на Свердловской киностудии, а с 1964 года — на киностудии «Мосфильм».

Он совместно с режиссером Владимиром Краснопольским снял фильмы и телевизионные сериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие, пишут РИА Новости.