В России и мире

Россотрудничество договаривается об открытии Русских домов в Мали и Алжире

Россотрудничество в настоящий момент договаривается об открытии Русских домов в Мали и Алжире, соответствующие межправительственные соглашения сейчас проходят стадию согласования, сообщили в ведомстве.

Россотрудничество присутствует в Африке 8 официальными представительствами и 14 партнерскими русскими домами, также рассказали в ведомстве.

В случае с официальными представительствами речь идет о Египте (Каир и Александрия), Замбии (Лусака), Марокко (Рабат), Конго (Браззавиль), Танзании (Дар-эс-Салам), Тунисе (Тунис), Эфиопии (Аддис-Абеба). Работает представитель в составе российского посольства в ЮАР (Претория).

Есть еще и партнерские Русские дома.

«На сегодняшний день их 14 в Африке: в Буркина-Фасо, Гане, Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Мадагаскаре, Мали, Намибии, Нигере (два), Сомали, Сьерра-Леоне, ЦАР, Чаде и Экваториальной Гвинее», — сказали в ведомстве.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщал о планах открытия Русского дома в Анголе, пишут «Известия».