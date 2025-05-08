В России и мире

В Москве к 2030 году хотят построить еще 30 станций метро

Около 30 новых станций планируют построить в московском метро к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина построили и реконструировали более 120 станций метро и МЦК. Московское метро стало не просто основной транспортной системой столицы, но и драйвером развития новых районов. К 2030 году планируем построить еще около 30 новых станции», - приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале дептранса.

Ко Дню города дептранс вместе с Градостроительным комплексом Москвы запустили два тематических поезда, которые будут курсировать по Троицкой линии метро и познакомят пассажиров с основными достижениями столицы в сферах градостроительства и развития столичной инфраструктуры.

Вагоны поезда посвятили различным направлениям работы: «Строительство и город», «Социальная инфраструктура», «Здравоохранение», «Образование», «Реновация», «Цифровизация», «Дороги и транспорт», «Работа и будущее», пишет «Прайм».

«Тематический поезд с Совенком-Реновеноком - это наглядный пример того, как транспорт и строительство вместе формируют современный облик Москвы», - добавил Ликсутов.