На месте ДТП с поездом в Смоленской области контролируют экологическую обстановку

На месте дорожно-транспортного происшествия в Смоленской области проводятся мероприятия по недопущению загрязнения окружающей среды, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Видео: Telegram-канал Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
В Смоленской области, на перегоне Рудня — Голынки, продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания вагонов в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля.
В настоящее время продолжается тушение возгорания, в котором задействованы два пожарных поезда, еще два находятся в готовности на соседних станциях. В каждом из них по 180 тонн воды и пять тонн пенообразователя.
Проводятся мероприятия по контролю за экологической обстановкой и недопущению загрязнения окружающей среды.
На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалёку посёлком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха.
Для исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, выставлены специальные боновые ограждения.
После ликвидации возгорания вагонов железнодорожники приступят в восстановительным работам. Для этого подготовлена вся необходимая техника, сформированы ремонтные бригады.
Напомним, водитель большегруза погиб в результате столкновения с грузовым поездом.