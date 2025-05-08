В России и мире

На месте ДТП с поездом в Смоленской области контролируют экологическую обстановку

На месте дорожно-транспортного происшествия в Смоленской области проводятся мероприятия по недопущению загрязнения окружающей среды, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Видео: Telegram-канал Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

В Смоленской области, на перегоне Рудня — Голынки, продолжаются работы по ликвидации последствий возгорания вагонов в результате столкновения грузового поезда и грузового автомобиля.

В настоящее время продолжается тушение возгорания, в котором задействованы два пожарных поезда, еще два находятся в готовности на соседних станциях. В каждом из них по 180 тонн воды и пять тонн пенообразователя.

Смотрите также Локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов в Смоленской области. ВИДЕО

Проводятся мероприятия по контролю за экологической обстановкой и недопущению загрязнения окружающей среды.

На месте работают сотрудники экологической лаборатории МЖД, которые на границе с расположенным неподалёку посёлком развернули экологический пост, берут пробы воды, воздуха.

Для исключения попадания загрязняющих веществ в реку Ольшанка, протекающую рядом с железнодорожным полотном, выставлены специальные боновые ограждения.

После ликвидации возгорания вагонов железнодорожники приступят в восстановительным работам. Для этого подготовлена вся необходимая техника, сформированы ремонтные бригады.

Напомним, водитель большегруза погиб в результате столкновения с грузовым поездом.