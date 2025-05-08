В России и мире

Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 33

Количество погибших из-за суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 33. При этом уточняется, что 22 человека погибли в Сланцевском районе, семь — в Волосовском, два — в Приозерском, в Гатчинском и Тосненском — по одному.

О массовом отравлении алкоголем в Сланцевском районе в Ленинградской области сообщалось 26 сентября. По факту произошедшего были задержаны 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя Ольга Степанова. Уточняется, что в квартире Бойцова были найдены пустые стеклянные бутылки и пластиковые канистры, объем которых составил до 10 л, с характерным запахом спиртосодержащей жидкости, пишут «Известия».

Также было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позднее в пресс-службе прокуратуры по региону сообщили о задержании восьми лиц, причастных к продаже суррогатного алкоголя.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, источником контрафактного алкоголя, который привел к гибели людей в Ленинградской области, стала коммерческая организация из Тосненского района.