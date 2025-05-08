В России и мире

Россияне до 14 лет смогут въехать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту

Миграционная служба МВД России сообщила о необходимости с января 2026 года оформления заграничного паспорта для детей младше 14 лет, выезжающих в ряд республик.

«С 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет понадобится загранпаспорт», — говорится в сообщении.

По данным полиции, правило будет действовать независимо от того, выезжает ребенок в эти страны с родителями или с сопровождающими, пишет «Интерфакс».

При этом россиянам старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему выезжать в эти страны по внутреннему паспорту.

«Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ», — отметили в миграционной службе, порекомендовав заранее оформить документы для несовершеннолетних.