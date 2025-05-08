В России и мире

Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах — глава СПЧ

Несколько сот тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, и эту проблему надо решать, а не игнорировать, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

В Ташкенте в четверг открылся круглый стол «Совершенствование миграционной политики в контексте построения единого рынка труда СНГ». Его организаторами выступили национальный центр Узбекистана по правам человека совместно с СПЧ и форумом «Петербургский диалог».

«Несколько сотен тысяч детей не учатся, детей мигрантов. Это недопустимая ситуация», — сказал Фадеев, выступая на мероприятии, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в СПЧ этой проблеме уделяют огромное внимание, поскольку конституция РФ предполагает всеобщее образование для детей. «Иногда у нас в России тоже машут рукой: «Да ладно, пусть они (мигранты — ред.) как хотят, так и живут». Это неправильно. Так нельзя. Нельзя на это махать рукой. Надо, видимо, готовить детей заранее, если родители хотят, чтобы они ехали в Россию. Надо продумывать, если уж безвыходная ситуация, как детей учить русскому языку в России. Это все сложные организационные задачи», — сказал глава СПЧ.