вкусно и полезно плавленый сыр
Константин Калиниченко
Блоги / Константин Калиниченко

«Учить чужих детей страна не обязана»

25.09.2025 16:53

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Мигранты нам нужны, прежде всего, чтобы работать, а не для того, чтобы тут жить»

Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Учить чужих детей страна не обязана. Это не я сказал, это министр экономического развития Максим Решетников – человек, в чьи обязанности вроде бы входит рисовать графики роста ВВП и радостно рапортовать о небывалом урожае гречки. Слово за слово и вот уже весь интернет обсуждает, что это было: святотатство или прозрение? У нас ведь как принято: если большой чиновник открывает рот, то обычно про стабильность, духовность, коллективный Запад и социальную ориентированность бюджета. А тут человек внезапно рубанул суровую правду-матку по действительно актуальной повестке. Грех пройти мимо.

Согласитесь, можно и нужно было бы пройти, если бы эту «базу» выдал кандидат в депутаты на встрече с возбужденным электоратом, или политик от оппозиции, решивший словить сиюминутный хайп на горячей теме. Но мысль изрек глубоко системный чиновник, у которого каждое слово проходит через личную цензуру «можно — нельзя» и мелкоячеистую систему фильтрации администрации президента. Если сказал, значит, наверху родилась консолидированная позиция. Никакой это не импровизированный вброс, а вполне однозначный сигнал.

Вообще-то, министр Решетников не открыл Америки, а четко и ясно сформулировал то, что уже лет двадцать говорится в курилках заводов, кабинетах силовиков и кухонных посиделках. Мигрант — это руки. Желательно крепкие и мозолистые, не лезущие, куда не просят и не задающие лишних вопросов. Не мозг, не душа, не культурный багаж, а именно руки, способные месить бетон, крутить гайки и работать по 12 часов за те деньги, за которые наш соотечественник даже тапочки надевать не станет. Если кто-то решил, что ключевое слово тут «бетон», то это заблуждение. Мигрант может работать кем угодно — нейрохирургом, биржевым брокером, криптоинвестором, если он востребован рынком труда. Но это не отменяет правила — приехал, поработал, уехал. Контракт, работа, деньги, чемодан, вокзал — вот и весь механизм. Это не цинизм, дамы и господа, это – элементарная правда жизни. Экономике нужны рабочие руки. Если не хватает своих, разумно привлечь чужие. Такова, на самом деле, логика миграции во всем мире. Душеспасительные разговоры про гармоничную интеграцию и мультикультурализм предлагаю оставить для лекций в Амстердамском университете.

Теперь о семьях. Тут начинается самое интересное. «Учить чужих детей страна не обязана». Министр сказал это без привычного оглядывания на политкорректность. Без «а что о нас подумает правозащитная общественность» и «давайте будем толерантными». И знаете что? Спасибо министру за честность. Сколько лет нас кормили страшилкой: если мигранту не разрешить привезти семью, то он обязательно изнасилует всех русских девушек, а если разрешить, то не изнасилует. Камон, это интересная теория, вот только практика ее как бы опровергает. В просвещенную и насквозь толерантную Европу мигранты приезжают не то что семьями – целыми диаспорами. Казалось бы, должно быть все хорошо и очень мультикультурно, вот только новостные сводки ломятся от этнического криминала, а немецкие девушки и женщины стараются не ходить поодиночке.

А главное: семья мигранта – это государственные расходы. Школа, детсад, медицина, пособия. Кто за это заплатит? Мигрант не станет, его экономическая модель предполагает зарабатывание денег, а не трату. Т.е. снова аттракцион невиданной щедрости за счет российского налогоплательщика. Окей, кто-то скажет, что в Европе так все устроено, и Европа пока не развалилась. Все верно. Но не уверен, что это – тот европейский опыт, который нам обязательно следует перенять.

И неужели кто-то думает, что окажись русский человек в формате мигранта в чужой стране, его детей станут бесплатно устраивать в детские сады, школы, спортивные секции, дадут бесплатную медицину и прочую интеграцию? Вот и Россия – не собес для мигрантов и членов их семей.

 
После этой фразы обычно подключаются общечеловеческие гуманисты. Это же, говорят, пещерная сегрегация и ксенофобия. Давайте строить эффективную модель адаптации, «мосты доверия». Интеграция, идентичность, культурный взаимообмен. Давать детям мигрантов образование. Продвинутые урбанисты предложат джентрификацию гетто.

Йес, очень красиво звучит. Я был бы обеими руками «за», если бы это хоть раз где-нибудь сработало? Может быть, в Швеции, где самый высокий процент мигрантов на душу населения? Вот только там полиция уже боится в некоторые кварталы заходить без бронежилетов, а некогда процветающий район Стокгольма Рикенбю теперь называет «маленькое Могадишо». В Германии? Нидерландах? Франции? Австрии? Во всех этих странах набирают (или уже набрали) политический вес радикальные правые. Это говорит как раз о провале лучших европейских моделей интеграции мигрантов.

Расскажу одну историю. На прошлой неделе футбольные болельщики, возможно, смотрели матч Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и дортмундской «Боруссией». Там, где немцы пропустили два гола на последних минутах. Казалось бы, обидно, но мир не рушится после 4:4, к тому же на поле соперника. После игры в дортмундских пабликах развернулась, скажем так, дискуссия на повышенных тонах по вопросу: «Кто виноват?» Так вот виновными по очереди назначали тренера — мигранта, этнического хорвата и «немцев из Нигерии» – футболистов с немецкими паспортами, но африканскими корнями. Я ни в коей мере не поддерживаю эту логику, потому что от нее – один короткий шаг до обыкновенного расизма. Я лишь привел пример, как эта модель выстраивается в общественном сознании, в очередной раз показавшего средний палец европейскому мультикультурализму и «общечеловеку» Фрэнсиса Фукуямы. То есть даже второе поколение мигрантов, формально немцы по паспорту, в общественном сознании все равно остаются чужими. А красивый гуманистический проект в реальности превращается в бесполезную иллюзию.

И чтобы понять, что эта формула универсальна, из сегодняшнего дня перенесемся в далекую древность. Поздний Рим. Могучая империя решила, что можно впитывать варваров в промышленных объемах ради решения экономических и политических задач. Они полезные, дешевые, много их – пусть служат. Так к ним привыкли, что стали давать гражданство, землю, оружие. Сначала эти самые варвары честно служили, потом начали диктовать условия, а через пару-тройку поколений вообще снесли империю, словно карточный домик. Никакие римские учителя-интеграторы не помогли.

 
Так что слова Решетникова — это не ксенофобия и не призыв возвращаться к Ку-клукс-клану (возможно, запрещен в РФ, а если нет, Минюсту следует присмотреться). Это – здоровый прагматизм. Государство обязано растить своих детей. Растить чужих не обязано. Хочешь для своего ребенка российскую школу и поликлинику? Будь добр, выполни необходимые условия, стань гражданином России, пройди круги бюрократического ада, получи паспорт. Далее – работай «в белую», а не «на карман», плати налоги. Вот тогда разговор будет другой – без отсылок к национальности и сроку давности проживания в РФ.

Эта концепция проста как внутренний мир пожарного лома: рабочие руки нужны, лишние рты — нет. Звучит, наверное, жестко. Но сами как считаете, что лучше: честная жесткость или бесконечная болтовня про толерантность и интеграцию, пока в реальности дети сидят в классе с 40 учениками, из которых половина отказывается говорить по-русски, а на переменах идет «война миров»?

Можно, конечно, и дальше играть в мультикультурный рай. Только потом не надо удивляться, если через пару десятилетий ваш район превратится в маленький Шарлеруа. И никакой гуманистический педагог вам там уже не поможет.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
