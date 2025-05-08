Псковcкая обл.
В России и мире

118 выходных дней будет у россиян в 2026 году

19.10.2025 14:00|ПсковКомментариев: 0

Всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней, а самым коротким месяцем на работе станет январь, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15», - сказала Бессараб.

Она отметила, что, если к выходным прибавить 28-дневный оплачиваемый отпуск, работать граждане России будут всего на 101 день больше, чем отдыхать. Политик напомнила, что график отпусков формируется не позднее, чем за две недели до окончания года.

Кроме того, Бессараб рассказала, что отпускные рассчитываются, исходя из среднедневного заработка за последние 12 месяцев, и при расчете отпускных учитываются все выплаты. Поэтому выгоднее запланировать отпуск в период, когда ему предшествовали хорошие выплаты, например, годовая премия, пишут РИА Новости.

«У женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, есть право заменить расчетный период на предшествующие расчетному годы, если это приведет к увеличению отпускных или пособия», - уточнила депутат.

 

