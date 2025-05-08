В России и мире

Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп в настоящее время не планирует проводить личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил чиновник администрации Трампа.

«У президента Трампа нет планов проводить встречу с президентом Путиным в ближайшем будущем», - сказал чиновник.

Он добавил, что телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио в понедельник был продуктивным, пишет РИА Новости.

«Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Поэтому необходимости в дополнительной личной встрече между госсекретарем и министром иностранных дел нет», - добавил чиновник.