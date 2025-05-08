В России и мире

По факту обрушения части крыши на вокзале в Петербурге возбудили дело

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили по факту обрушения части конструкции крыши 12-й платформы на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Сегодня, 24 октября, около 18:00 на территории Ладожского вокзала в Петербурге произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта.

Движение поездов осуществляется в штатном режиме. Пострадавших в результате происшествия нет. Проводилась эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента, сообщили в ОЖД.

Смотрите также На вокзале в Санкт-Петербурге обвалилась часть крыши одной из платформ

Дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ.

Ладожский вокзал обслуживает поезда северного и восточного направлений. Единственный транзитный вокзал Петербурга, через него проходят поезда сообщением Москва – Мурманск и другие. Это самый молодой и современный вокзальный комплекс в городе на Неве, его открыли в 2003 году.