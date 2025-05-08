Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам

В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО

СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков»

Десять БПЛА уничтожили в Новгородской области

На вокзале в Санкт-Петербурге обвалилась часть крыши одной из платформ

В Беларуси заблокирован доступ к соцсети ВКонтакте

По факту обрушения части крыши на вокзале в Петербурге возбудили дело

Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США

В России и мире

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура По предварительным данным, на территории Ладожского вокзала произошло обрушение части конструкции крыши 12-й платформы. Доступ к участку ограничен. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров.