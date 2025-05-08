На вокзале в Санкт-Петербурге обвалилась часть крыши одной из платформ

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
По предварительным данным, на территории Ладожского вокзала произошло обрушение части конструкции крыши 12-й платформы. Доступ к участку ограничен.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и соблюдения и прав пассажиров.