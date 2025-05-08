В России и мире

Умер дроппер, осужденный по делу об афере с квартирой Долиной

мер один из дропперов в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, который получил от неё денежные средства в размере 15 миллионов рублей, указано в официальных судебных документах.

«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А.В. умер… Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А.В», - сказано в документах.

Согласно документам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он в июне 2024 года получил на свой банковский счет от Долиной 5 миллионов рублей, затем еще 10 миллионов рублей.

В январе Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл взыскал 62,7 миллиона рублей в пользу народной Долиной по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках уголовного дела о хищении денег у певицы.

Иск был подан к фигурантам уголовного дела о хищении денег у Долиной и другим лицам. Как следует из решения суда, всего суд взыскал в пользу народной артистки денежные средства в размере 62 миллионов 743 тысяч 722 рублей 50 копеек (включая проценты за пользование чужими денежными средствами). Средства были взысканы с десяти ответчиков. Среди них четверо фигурантов уголовного дела.

На скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО, пишет РИА Новости.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили ее права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.

Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.