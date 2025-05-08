В России и мире

В Госдуме рассказали, кому могут предоставить субсидии на покупку квартиры

Россияне, которые относятся к льготной категории или официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, один раз в жизни могут получить субсидию на покупку жилья. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, размеры субсидий могут достигать более 70% от стоимости квартиры. На это влияют категории льгот.

«Основанием для признания нуждающимися является отсутствие жилья в собственности, несоответствие площади жилья учетной норме — метраж на одного человека меньше установленного в вашем регионе значения», — сказал он.

Кроме того, Кошелев добавил, что человека могут признать нуждающимся, если он проживает в жилье, которое находится в аварийном состоянии, или у его родственника имеются тяжелые хронические заболевания, делающие невозможным совместное проживание.

К льготным категориям граждан относятся молодые семьи до 35 лет, многодетные семьи, военные с определенным стажем службы и родственники погибших военнослужащих, бюджетные работники и госслужащие, участники программ по улучшению жилищных условий, дети-сироты, вынужденные переселенцы, ветераны Великой Отечественной войны и их семьи, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также нуждающиеся в жилплощади лица.

Депутат подчеркнул, что молодые семьи имеют возможность получить субсидию, составляющую 30–35% от стоимости жилья. Для многодетных семей предусмотрена помощь в размере 450 тысяч рублей для выплаты ипотеки. Военнослужащие с выслугой от 10 до 25 лет могут рассчитывать на субсидию до 75% стоимости жилья, в то время как те, кто служит более 25 лет, могут получить помощь до 100%.

Для других категорий граждан, таких как малоимущие и бюджетники, размер субсидии варьируется от 5% до 70% в зависимости от времени, проведенного в очереди на улучшение жилищных условий (5% за один год, до 70% за 10 и более лет). Также было указано, что размер выплаты индивидуален и определяется на основе стоимости кв. м в регионе и установленной нормы площади на одного человека. Социальная норма площади составляет 42 квадратных метров для семьи из двух человек или 18 квадратных метров на каждого члена семьи, если в ней трое и более человек, пишет ТАСС.