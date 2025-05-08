В России и мире

Собак с голубой шерстью заметили в Чернобыле

Волонтеры, которые наблюдают за приютом для собак на территории Чернобыля, запечатлели собаку с голубой шерстью, пишет великобританская газета Daily Mail со ссылкой на благотворительную организацию «Собаки Чернобыля» (Dogs of Chernobyl).

Скриншоты из видео: Dogs of Chernobyl

«На прошлой неделе они не были синими. Мы не знаем причину и пытаемся их поймать, чтобы выяснить, что происходит», — сообщила команда в подписи к видео.

Специалисты предполагают, что такое явление связано с взаимодействием животных с химикатами.

С 2017 года организация «Собаки Чернобыля» заботится о примерно 700 собаках, которые живут в зоне отчуждения площадью 45 квадратных километров.

Организация ежегодно предоставляет им продукты питания и медицинскую помощь.

Эти собаки — потомки питомцев, которых оставили в Чернобыле, когда жителей эвакуировали после аварии на Чернобыльской АЭС, одной из самых катастрофических ядерных аварий в истории.