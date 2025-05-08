В России и мире

В Вологде открыли памятник Ивану Грозному

Памятник Ивану Грозному открыли в Вологде в День народного единства.

Фото: РИА Новости

Памятник установлен возле южной стены Вологодского кремля на Кремлевской площади. Общая высота монумента составляет девять метров – шестиметровая бронзовая скульптура установлена на трехметровом постаменте.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил жителей с тем, что они становятся свидетелями исторического события.

«Мы сегодня открываем памятник царю Иоанну Васильевичу Грозному... История Вологды напрямую связана с именем великого царя Иоанна Васильевича Грозного. И где, как не в Вологде, на центральной Кремлевской площади, стоять этому памятнику. Я рад, что справедливость торжествует. Я рад, что история расставляет все на свои места. Я рад, что мы с вами культивируем силу русского духа, русского оружия, русских смыслов», - сказал губернатор.

Филимонов возложил цветы к памятнику, после чего раздался пушечный залп.

В правительстве Вологодской области подчеркнули, что инициатива установки в Вологде монумента Ивану Грозному принадлежит Филимонову. Власти назвали Грозного самодержцем, чье имя навсегда вписано в историю областной столицы. Именно при нем началось масштабное строительство каменной крепости, которая должна была в два раза превосходить Московский кремль, был возведен Софийский собор – первое каменное здание Вологды, его архитектурная доминанта, пишет РИА Новости.

Автором памятника стал московский скульптор Михаил Красильников, выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ранее участвовавший в создании рельефа для храма Христа Спасителя.