В России и мире

Умер биолог Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК

Скончался американский биолог, лауреат Нобелевской премии Джеймс Уотсон, один из первооткрывателей структуры ДНК и роли РНК в биосинтезе белка. Ему было 97 лет.

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

О смерти ученого сообщил его сын Дункан. По его словам, Уотсон умер в хосписе на Лонг-Айленде, куда его перевели из больницы, в которой он проходил лечение от инфекционного заболевания.

В 1953 году Уотсон вместе с коллегами Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом предложил модель двойной спирали ДНК, что стало фундаментальным открытием в молекулярной биологии и генетике. В 1962 году ученые получили Нобелевскую премию за свое открытие, пишет Радио Sputnik.

В 2007 году Уотсона лишили почётных званий и руководящих постов, что привело к его фактической изоляции в научном сообществе после расистских высказываний в интервью The Sunday Times.