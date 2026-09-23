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Украина согласилась на полное и безусловное прекращение огня

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Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Об этом 23 сентября сообщило МИД страны.

«Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В сообщении также указано, что это соглашение зафиксировано в совместном заявлении с 51 страной — членом ООН, однако сам документ пока не был опубликован.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября в очередной раз сообщил о якобы готовности к безусловному взаимному прекращению огня с Москвой. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что Россия выступает за достижение прочного и устойчивого мира, а не за временное прекращение огня, пишут «Известия». Он добавил, что ситуация для Украины продолжает ухудшаться.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 сентября заявил, что Россия с начала спецоперации ни разу не меняла своей позиции по урегулированию конфликта. Он добавил, что РФ готова искать разумные компромиссы, но принципиальными задачами считает обеспечение своей безопасности. Министр добавил, что если бы США не отошли от договоренностей Анкориджа, то украинский конфликт давно бы закончился.

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