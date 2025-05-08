В России и мире

Актёра из «Улицы разбитых фонарей» задержали в Петербурге за изготовление порно с детьми

В Санкт-Петербурге задержали двоих мужчин за изготовление порнографии с детьми, одним из них оказался актер. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, речь идет об артисте, который снимался в таких сериалах как «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», его имя не разглашается.

Известно, что мужчина является отцом одного из пострадавших.

По данным Shot, актера зовут Владимир Колганов. Преступление он, как сообщается, совершал вместе со своим знакомым предпринимателем.

По данным СК РФ по региону, оба мужчины фотографировали ребенка, затем распространяли материалы в соцсетях. Один из мужчин разместил соответствующее изображение на своей странице в соцсетях.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело.

«Фигурантам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения», – сообщается в публикации.

О задержании стало известно сегодня утром. Как установили полицейские, минимум с 2015-го года группа людей делала фото непристойного характера с детьми. «Моделям» было от года до двух. Затем изображения попадали в социальные сети и даркнет, пишет «Газета.ру».

Владимир Колганов снимался в сериалах «Убойная сила», «Морские дьяволы», «Тайны следствия» и ряде других, а также играл в Александринском театре.