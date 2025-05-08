В России и мире

СМИ: США ожидают, что Зеленский подпишет мирный план до Дня благодарения

США ожидают, что Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию украинского конфликта до 27 ноября, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

«Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение "до Дня благодарения" в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс (урегулирования. - Прим. ред.) к началу декабря», - говорится в материале.

По данным газеты, крайне маловероятно, что соглашение подпишут в указанный срок, поскольку, по словам чиновником в офисе Владимира Зеленского, с некоторыми пунктами плана Киев категорически не согласен.

Кроме того, по словам источников, украинский режим разрабатывает встречные предложения для американской стороны, пишет РИА Новости.

В среду портал Axios писал, что Штаты проводят «тайные консультации» с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил этот документ.

По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:

передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;

заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

официальное признание Крыма и Донбасса российскими;

сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;

запрет на размещение на Украине иностранных войск;

отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;

установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;

снятие санкций с России.

По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, с момента встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по вопросу разрешения конфликта не было.