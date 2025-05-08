Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Атлас здоровья ЛОНГРИД
в «СтругановЪ»
ESG-активность на Некрасова
Господин Рейтингомер
где подают лучший завтрак
Новогодняя елка в «Гельдте»
Как устроить свидание мечты?
Новогодний корпоратив
Работа в «Россети Северо-Запад»
история буквы «Ё»
Из агрономов в фермеры
вопросы о муниципальной реформе
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Дорогу педагогу
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 26.11.2025 13:590 В Петербурге 13-летняя школьница жестоко убила мать после ссоры из-за телефона 25.11.2025 21:201 В Госдуме предложили выплачивать пособие неработающим родителям 25.11.2025 10:520 Экс-замминистра обороны Иванова признали банкротом 24.11.2025 23:320 Продюсера «Ласкового мая» Разина объявили в в федеральный розыск 23.11.2025 11:000 Минздрав России разрешил использование двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 25.11.2025 15:360 Режим неполного рабочего времени введен на четырех предприятиях в Псковской области 19.11.2025 12:340 Интерактив: Зима не застала Псков врасплох 20.11.2025 11:311 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют на год для стройки путепровода
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Петербурге 13-летняя школьница жестоко убила мать после ссоры из-за телефона

26.11.2025 13:59|ПсковКомментариев: 0

Следователи следственного отдела по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как стало известно позже, виновной в совершении преступления оказалась ее 13-летняя дочь.

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Преступление квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Тело погибшей с колото-резаным ранением шеи обнаружили 26 ноября в квартире на улице Ковалевской. Следователи оперативно провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, трагедии предшествовала очередная ссора между матерью и дочерью. Подросток злилась на строгий контроль: мать ограничивала время в телефоне, запрещала «тусоваться с друзьями» и устраивала ей «тотальный контроль». В порыве ярости школьница схватила нож и нанесла матери смертельные ранения.

Осознав содеянное, девочка попыталась скрыть преступление. Она подожгла квартиру, порезала свои руки и вызвала полицию. Правоохранителям подросток рассказала выдуманную историю о неизвестном, который якобы ворвался в квартиру, зарезал ее мать, напал на нее саму и, устроив пожар, скрылся.

Однако в ходе дальнейшего допроса школьница созналась в убийстве и дала правдивые показания. В настоящее время дело находится на контроле в региональном СК, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Приходилось ли вам обращаться в приемные органов власти?
В опросе приняло участие 48 человек
26.11.2025, 14:510 Александр Козловский: Если вы считаете, что на строительство школ стоит очередь из подрядчиков, то вы глубоко ошибаетесь 26.11.2025, 14:440 Стало известно, какие группы поборются в «отборочниках» за участие в псковском «Добром роке» 26.11.2025, 14:320 Налипание мокрого снега на провода и гололед ожидаются в Псковской области 26.11.2025, 14:230 Центральная усадьба Пушкинского заповедника возобновила работу после санитарного периода
26.11.2025, 14:080 Псковичам перечислили простые экопривычки, доступные каждому 26.11.2025, 13:590 В Петербурге 13-летняя школьница жестоко убила мать после ссоры из-за телефона 26.11.2025, 13:550 Около 500 музыкантов заявились на участие в псковском фестивале «Добрый рок» 26.11.2025, 13:460 Александр Козловский: Критика бюджета страны на 2026 год абсолютно не оправдана
26.11.2025, 13:410 Профсоюзы призывают жителей Псковской области подарить детям праздник 26.11.2025, 13:330 «МегаФон» подтвердил лидерство на рынке частных LTEсетей — исследование 26.11.2025, 13:230 Два сотрудника великолукского СИЗО-2 удостоены звания «Почетный донор России» 26.11.2025, 13:100 Сводка криминальных новостей. ИНФОГРАФИКА
26.11.2025, 13:080 Акция «Моей Отчизны герб» пройдет в псковском музее  26.11.2025, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским 26.11.2025, 12:580 У кабанов в Изборско-Мальской долине начался период гона 26.11.2025, 12:500 Псковские учителя стали участниками пятого съезда Общества русской словесности
26.11.2025, 12:460 Ушел из жизни создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев 26.11.2025, 12:360 С ремонтировавшего дедовичскую школу подрядчика взыскали 42 млн рублей 26.11.2025, 12:230 Где позаботиться о здоровье в ноябре, рассказали псковичам 26.11.2025, 12:160 «Дневной дозор»: Нужно ли включить в дизайн-код Пскова требования к заборам?
26.11.2025, 12:080 Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже денег со счета псковички 26.11.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Экопривычки на каждый день. В чем подвох? 26.11.2025, 12:000 Уроженца Псковской области назначили прокурором Ханты-Мансийского автономного округа 26.11.2025, 11:580 «Собственной персоной»: Александр Козловский о работе над федеральным бюджетом и запретительных инициативах
26.11.2025, 11:530 Псковская гордума и Витебский городской Совет депутатов стали сотрудничать 26.11.2025, 11:490 В ГД предложили установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ 26.11.2025, 11:450 В Печорах стартовал образовательный заезд «СоТворение» проекта «Истоки. Школа» 26.11.2025, 11:410 Полицейские предотвратили обман 73-летней великолучанки
26.11.2025, 11:370 Скончался режиссер сериала «Каменская» Всеволод Шиловский 26.11.2025, 11:290 Житель Палкино вырастил коноплю у себя на участке и получил реальный срок 26.11.2025, 11:270 Концерт «Балетная фантазия» пройдет в псковской филармонии 26.11.2025, 11:120 «Великий, могучий»: Где ёж и другие змеееды — изюминки русского языка. Часть 1
26.11.2025, 11:090 Роллы, которых вы не найдёте больше нигде 26.11.2025, 11:080 «Придумано и сделано в России»: пуф «Йак» 26.11.2025, 10:540 Бывший зампрокурора Псковской области стал начальником управления кадров Генпрокуратуры РФ 26.11.2025, 10:520 Renault Logan сгорел на улице Никольской в псковской деревне Родина
26.11.2025, 10:410 «Экосреда»: Экопривычки на каждый день. В чем подвох? 26.11.2025, 10:390 Псковская школа межэтнической журналистики в четвертый раз победила в конкурсе «СМИротворец» 26.11.2025, 10:290 Мужчина погиб при пожаре в порховской деревне Боровичи 26.11.2025, 10:220 Семейный флешмоб «Поблагодари маму!» стартовал в Псковской области
26.11.2025, 10:020 С наступлением осени россияне стали чаще искать услуги эвакуатора 26.11.2025, 09:590 Volkswagen и ВАЗ столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гражданской в Пскове 26.11.2025, 09:490 Автомобиль горел на трассе Псков — Изборск 26.11.2025, 09:340 Станислав Стармолотов: Жители Хотиц будут ездить, как ездили, только с пересадкой
26.11.2025, 09:000 Сергей Вострецов: Декрет — это инвестиция государства в семью 26.11.2025, 08:400 Учения с применением стрелкового оружия продолжаются на полигонах 76-й дивизии 26.11.2025, 08:200 Россияне стали больше опасаться покупать жилье у пожилых владельцев 26.11.2025, 08:000 Российская компания создала голубей-биодронов
26.11.2025, 07:300 Налоговые доначисления бизнесу и гражданам выросли в 1,5 раза 26.11.2025, 07:000 Всемирный день информации празднуют 26 ноября 25.11.2025, 22:000 Психолог объяснил, что такое «любовь к себе» 25.11.2025, 21:400 Пскович предстанет перед судом за кражу игрушек-трансформеров из магазина
25.11.2025, 21:201 В Госдуме предложили выплачивать пособие неработающим родителям 25.11.2025, 21:040 ТОСы помогают обновлять дома культуры Псковского округа 25.11.2025, 21:000 В Пушкинских Горах продолжаются работы по строительству сетей водоотведения в рамках федеральной программы 25.11.2025, 20:400 Жительница Острова осуждена за кражу 56 тысяч рублей у родственницы
25.11.2025, 20:200 Сотрудники МЧС провели рейд по пожарной безопасности в Острове 25.11.2025, 20:000 В Псковском филиале университета ФСИН России проходят противопожарные тренировки 25.11.2025, 19:401 В Пскове завершилась научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная» 25.11.2025, 19:200 В Пыталово возбуждено уголовное дело о хищении 30 тысяч рублей
25.11.2025, 19:000 Первую годовщину «Трилучья» отметили в Пскове праздником для православной молодежи 25.11.2025, 18:340 Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году 25.11.2025, 18:180 Псковичам напомнили о новых требованиях к автомобилям такси 25.11.2025, 18:132 Автобус №118 перестанет заезжать в псковскую деревню Хотицы
25.11.2025, 18:102 «Гонки по вертикали»: бюджет, еще бюджет! 25.11.2025, 18:030 Тракторист оштрафован за наезд задним ходом на разворачивающийся Volkswagen в Пскове 25.11.2025, 17:580 «Кузница»: Как решается проблема ветхого и аварийного жилья в регионе? ВИДЕО 25.11.2025, 17:560 Власти Черногории объявили о скором ужесточении визовых правил для россиян
25.11.2025, 17:560 «Псковские тепловые сети» запускают рубрику о специальностях: первый выпуск посвящен монтажникам 25.11.2025, 17:390 Первенство среди семей в Великих Луках выиграла команда Игнатенковых 25.11.2025, 17:360 Выставка «Находки и открытия» художника Сергея Михайлова откроется в Пскове 25.11.2025, 17:330 Житель Пыталово проведет за решеткой почти два месяца за избиение сестры
25.11.2025, 17:290 Наталья Федорова: Расселение ветхого жилья является для нас приоритетом 25.11.2025, 17:230 «Эхономика»: Как чувствует себя производственный сектор экономики Псковской области? ВИДЕО 25.11.2025, 17:131 Акция «В музей вместе с мамой» пройдет во Дворе Постникова 25.11.2025, 16:550 Помощь в экипировке волейбольной команды адаптивного спорта окажет вице-спикер Юрий Сорокин
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru