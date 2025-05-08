В России и мире

В Петербурге 13-летняя школьница жестоко убила мать после ссоры из-за телефона

Следователи следственного отдела по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту убийства женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как стало известно позже, виновной в совершении преступления оказалась ее 13-летняя дочь.

Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Преступление квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Тело погибшей с колото-резаным ранением шеи обнаружили 26 ноября в квартире на улице Ковалевской. Следователи оперативно провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, трагедии предшествовала очередная ссора между матерью и дочерью. Подросток злилась на строгий контроль: мать ограничивала время в телефоне, запрещала «тусоваться с друзьями» и устраивала ей «тотальный контроль». В порыве ярости школьница схватила нож и нанесла матери смертельные ранения.

Осознав содеянное, девочка попыталась скрыть преступление. Она подожгла квартиру, порезала свои руки и вызвала полицию. Правоохранителям подросток рассказала выдуманную историю о неизвестном, который якобы ворвался в квартиру, зарезал ее мать, напал на нее саму и, устроив пожар, скрылся.

Однако в ходе дальнейшего допроса школьница созналась в убийстве и дала правдивые показания. В настоящее время дело находится на контроле в региональном СК, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.