Аглая Тарасова получила 3 года условно

Домодедовский районный суд огласил приговор по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвинявшейся в контрабанде наркотических средств. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в 200 тысяч рублей. Максимально по статье артистке грозили до семи лет заключения и штраф до 1 миллиона рублей, пишет Газет.ру.

Аглаю Тарасову задержали 28 августа 2025 года в московском аэропорту Домодедово, куда она прилетела из Израиля. Во время досмотра в багаже артистки обнаружили вейп, внутри которого, как позже установила экспертиза, находилось от 0,38 до 0,4 г масла каннабиса. Устройство у Тарасовой изъяли, однако саму актрису задерживать не стали.

Позже, в начале сентября, в отношении звезды «Холопа» было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ч.1 ст. 229.1 УК РФ).