Скончался гитарист и клавишник рок-группы The Cure Перри Бэмоунт

Гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бэмоунт ушел из жизни в возрасте 65 лет после непродолжительной болезни, сообщила группа на своем официальном сайте.

Фото: Harmony Gerber/ Getty Images

«Мы с огромной печалью подтверждаем смерть нашего близкого друга и товарища по группе Перри Бэмоунта, который ушел из жизни после непродолжительной болезни у себя дома в Рождество», - говорится в заявлении The Cure.

Бэмоунт стал полноценным участником группы в 1990 году, играл на гитаре, шестиструнной бас-гитаре и клавишах в альбомах Wish (1992), Wild Mood Swings (1996) и Bloodflowers (2000), отмечается в заявлении. За 14 лет Бэмоунт принял участие в более чем 400 выступлений. После возвращения в группу в 2022 году он сыграл еще 90 концертов.

The Cure выразила свои соболезнования семье Бэмоунта.

Рок-группа The Cure была основана в 1976 году в Великобритании. Группа выпустила 14 студийных альбомов, при этом ей удалось продать более 30 миллионов их копий по всему миру, пишут РИА Новости.