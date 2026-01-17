 
В России и мире

Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте

0

Объект, сгоревший в небе над Камчаткой, мог быть искусственного происхождения, такое мнение выразил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи объекта, влетевшего в атмосферу в небе над Камчаткой со стороны Охотского моря, пишет РИА Новости.

«Скорее всего, это космический мусор», - сказал Железнов.

Он уточнил, что на это указывают короткий инверсионный след объекта. Скорость болида в 2-3 раза больше, чем у сгорающего спутника, объяснил астроном.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026