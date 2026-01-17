Астроном рассказал о сгоревшем над Камчаткой объекте

Объект, сгоревший в небе над Камчаткой, мог быть искусственного происхождения, такое мнение выразил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи объекта, влетевшего в атмосферу в небе над Камчаткой со стороны Охотского моря, пишет РИА Новости.

«Скорее всего, это космический мусор», - сказал Железнов.

Он уточнил, что на это указывают короткий инверсионный след объекта. Скорость болида в 2-3 раза больше, чем у сгорающего спутника, объяснил астроном.