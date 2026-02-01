В Московской области госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян

Пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян» доставили в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что двух мужчин госпитализировали в Одинцовском районе Подмосковья с подозрением на оспу обезьян. Оба пациента в состоянии средней тяжести.

«Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями. Диагноз "оспа обезьян" - предварительный. Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза», - сообщили в Telegram-канале больницы.

Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия, пишут РИА Новости.