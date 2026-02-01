В Госдуме предложили внедрить обязательную видеофиксацию сделок с недвижимостью

Депутаты Госдумы (ГД) от фракции ЛДПР внесли законопроект, предлагающий обязать нотариусов проводить видеофиксацию всех сделок с недвижимостью. Об этом 1 января сообщили в Telegram-канале фракции.

«Депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили обязать нотариусов проводить видеофиксацию при удостоверении всех сделок с недвижимостью, а также хранить все отснятые материалы в качестве доказательства с учетом сроков давности уголовного преследования по статьям, связанным с мошенничеством в этой сфере», — говорится в сообщении.

Законопроект был внесен в Госдуму 1 февраля 2026 года. Авторы инициативы подчеркивают, что мера направлена на защиту граждан от мошенничества в сфере сделок с недвижимостью, пишут Известия.