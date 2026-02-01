Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации, которая состоялась 1 февраля 2008 года.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ

«Я хотел бы отметить как раз вот это организаторское начало после вашей интронизации после того, как вы приступили к управлению не только духовной сферой, много и чисто организационными вопросами. Конечно, жизнь Русской православной церкви изменилась, Очень многое сделано по укреплению переходов, по укреплению организационных структур. Это, безусловно, ваше личное достижение. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере, в духовной», — сказал президент.

В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил Путина за образ взаимодействия церкви и государства. По его мнению, это представляет достаточно уникальный случай в христианской истории, особенно в России, пишут РИА Новости.