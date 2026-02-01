 
В России и мире

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

0

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем интронизации, которая состоялась 1 февраля 2008 года. 

Фото: пресс-служба администрации президента РФ

«Я хотел бы отметить как раз вот это организаторское начало после вашей интронизации после того, как вы приступили к управлению не только духовной сферой, много и чисто организационными вопросами. Конечно, жизнь Русской православной церкви изменилась, Очень многое сделано по укреплению переходов, по укреплению организационных структур. Это, безусловно, ваше личное достижение. А это дает возможность эффективно работать и в основной сфере, в духовной», — сказал президент.

В свою очередь патриарх Кирилл поблагодарил Путина за образ взаимодействия церкви и государства. По его мнению, это представляет достаточно уникальный случай в христианской истории, особенно в России, пишут РИА Новости

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026