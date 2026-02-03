Школьники стали скупать мармелад с таурином и кофеином

Школьники без подтверждения возраста стали скупать энергетические мармеладки с таурином и кофеином. Как пишет Telegram-канал Shot, так обходят запрет на продажу энергетиков детям.

Фото: Shot / Telegram-канал

Мармеладная новинка — сладость с таурином и кофеином — продаётся за 100 рублей. Эти вещества являются главными «бодрящими» компонентами энергетиков. Эффект схож с тонизирующим напитком.

На маркетплейсах продукт можно приобрести без подтверждения личности после получение товара.

Производитель сладости никак не отметил, что эффект от конфет схож с воздействием главных компонентов бодрящего напитка, стимулирующих центральную нервную систему. Но мелким шрифтом написал: «Не рекомендуется употребление в возрасте до 18 лет и лицам с повышенной нервной возбудимостью».