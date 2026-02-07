При нападении на общежитие в Уфе пострадали четыре студента из Индии

15-летний подросток 7 февраля пришел в общежитие медуниверситета в Уфе на улице Репина с ножом и напал на студентов. Пять человек пострадали, среди них двое полицейских и четверо студентов из Индии. Сам нападавший сейчас в тяжелом состоянии.

Скриншот: Telegram-канал 112

Ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов рассказал РИА Новости, что в общежитии живут и российские и иностранные студенты – всего 420 человек. При нападении пострадали четверо студентов из Индии, возвращавшихся в общежитие с прогулки. Двоим оказана амбулаторная помощь, двое находятся в стационаре. По его словам, жизни пострадавших индийских студентов ничего не угрожает,

Как сообщили Baza очевидцы, при нападении подросток выкрикивал националистические лозунги, на одной из стен нарисовал свастику кровью. Подросток разгромил весь этаж, поджигал петарды и пытался проникнуть в комнаты, где забаррикадировались студенты.

Инцидент прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Выяснилось, что нападавший подросток нарисовал на стене общежития свастику. Вообще это крайне серьезная тема. Давно хотела её поднять. Видимо, взрослые не в курсе или обходят стороной эту проблему. У нас невероятное число свастик рисуют в школах на партах и в туалетах. Несколько раз перед моим приездом в школы ребят в классах заставляли отмывать свастики с парт (есть видео, номера школ не буду называть). В комментах в "ТикТоке" их тоже очень и очень много. Много ситуации, когда подростки в шутку (или нет) демонстрируют нацистские приветствия при всех. Я даже не говорю про паблики на эту тему - они появляются каждый день. Странно, что такое вообще происходит при том гигантском внимании государства к исторической теме. При всем количестве уроков на тему Великой Отечественной войны, различных акций, фильмов, программ. Понимают ли ребята, какая нечеловеческая жестокость кроется за этими символами и идеологией в целом? Усваивается ли вся эта информация из уроков и фильмов? Сознательно ли рисуют и интересуются нацизмом? Вот, в чем вопрос», - написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Состояние самого 15-летнего подростка, напавшего с ножом на студентов, тяжелое, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Угрозы жизни сотрудникам полиции, пострадавшим при нападении подростка в общежитии в Уфе, нет, сообщили в МВД.

В соцсетях были опубликованы кадры с места нападения. На них видны разбитые стекла дверей и капли крови в туалете. Возбуждено уголовное дело. Задержанного подозревают в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.