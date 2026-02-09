 
В России и мире

Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*

Суд в Петербурге заочно отправил под стражу рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*, признан иноагентом) по делу о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Мирона Федорова* обвиняют по части 2 статье 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений, предусмотренных частями 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ). Срок меры Федорову* - два месяца с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», - написала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Она добавила, что уголовное дело возбуждено 26 февраля 2024 года, в апреле того же года в отношении Федорова* было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, после чего он был объявлен в розыск. В мае 2024 года - в федеральный розыск, который также является межгосударственным.

«До настоящего времени местонахождение Федорова* не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия», - отметила Лебедева.

Руководитель пресс-службы указала, что сторона защиты просила в удовлетворении заявленного ходатайства отказать, мотивировав свою позицию тем, что Федоров* не присутствует на судебном заседании, пишет РИА Новости.

* Признан иностранным агентом в России

