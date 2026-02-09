Суд заочно арестовал рэпера Oxxxymiron*

Суд в Петербурге заочно отправил под стражу рэпера Мирона Федорова* (Oxxxymiron*, признан иноагентом) по делу о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Она добавила, что уголовное дело возбуждено 26 февраля 2024 года, в апреле того же года в отношении Федорова* было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, после чего он был объявлен в розыск. В мае 2024 года - в федеральный розыск, который также является межгосударственным.
Руководитель пресс-службы указала, что сторона защиты просила в удовлетворении заявленного ходатайства отказать, мотивировав свою позицию тем, что Федоров* не присутствует на судебном заседании, пишет РИА Новости.
* Признан иностранным агентом в России