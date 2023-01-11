Культура

Оксимирона* признали виновным в призывах к сепаратизму

Октябрьский районный суд Петербурга 11 января признал виновным рэпера Мирона Федорова* (Оксимирон*) в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России (ч. 2 ст. 20.3.2 КоАП) из-за трека «Ойда».

«Согласно заключению эксперта, в представленном на исследование текстовом материале демонстрируется публичное позитивное отношение к отделению части территорий Российской Федерации, высказанное в формате лозунга», - передает слова прокуратуры ЗАКС.Ру.

Сам рэпер на заседание не явился. В суде сообщили, что вручить телеграмму Мирону Федорову* не удалось. Административное дело на Оксимирона* завели после проверки прокуратурой сентябрьского клипа рэпера. Привлечь автора к ответственности просила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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Ведомство нашло в творчестве артиста признаки призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Доводы контролирующего органа подтвердили эксперты из Санкт-Петербургского государственного университета.

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*Минюст внёс Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента