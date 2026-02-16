Сотни китайских туристов застряли на дороге из российского села из-за метели

Несколько сотен китайских туристов застряли на единственной дороге из Териберки из-за метели в Мурманской области. По информации из Telegram-канала Mash, люди стоят так уже второй день. Самые отчаянные скупают места на вертолетах с противообледенительной системой по 30 тысяч рублей, чтобы выбраться.

В самой Териберке сейчас около 480 приезжих, из них 343 — иностранцы. Часть расселили в школах и гостиницах. На дороге — больше 150 машин, автобусы не выпускают, колонны собирают с трудом — удалось отправить лишь одну в два часа ночи.

Люди жалуются на местного подрядчика «Северстрой», обвиняя его в том, что он не справляется с расчисткой единственной дороги, не хватает техники. Пишут обращения губернатору, в прокуратуру и Минтранс. Отдельно ругают серых перевозчиков — водители на неподходящих машинах выезжают в колонну, застревают и тормозят всех остальных.

Сейчас дорогу к Териберке закрыли 9 февраля на фоне сильного ветра и снегопада на участке Кола – Серебрянские ГЭС.