Петербургские следователи ищут, кто еще мог пострадать от задержанного в Пскове подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика

Следственный комитет Санкт-Петербурга обнародовал обращение к возможным потерпевшим от действий Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. Мужчина может быть причастен и к другим преступлениям, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Петербургская полиция / Telegram
Напомним, 30 января мальчик вышел на прогулку и пропал. Его поисками занимались и силовики, и добровольцы. 2 февраля скрывавшийся в Псковской области Петр Жилкин при задержании признался в убийстве пропавшего. Мужчина рассказал, что утопил ребенка в одном из местных водоемов.
По словам задержанного, мальчик якобы шантажировал его и угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе со стороны похитителя, прося деньги за молчание. В ночь на 3 февраля тело ребёнка достали из водоёма в Ломоносовском районе Ленобласти.
Также уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района.
Мать убитого также стала фигуранткой уголовного дела о «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Дело было возбуждено в четверг, 19 февраля.