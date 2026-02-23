Петербургские следователи ищут, кто еще мог пострадать от задержанного в Пскове подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика

Следственный комитет Санкт-Петербурга обнародовал обращение к возможным потерпевшим от действий Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика. Мужчина может быть причастен и к другим преступлениям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Петербургская полиция / Telegram

«ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу обращается с просьбой: в случае, если вы обладаете сведениями о совершении обвиняемым иных преступлений или являетесь пострадавшим от противоправных действий обвиняемого, обратитесь по телефону 8(812)570-66-71, либо по адресу: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 81», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 30 января мальчик вышел на прогулку и пропал. Его поисками занимались и силовики, и добровольцы. 2 февраля скрывавшийся в Псковской области Петр Жилкин при задержании признался в убийстве пропавшего. Мужчина рассказал, что утопил ребенка в одном из местных водоемов.

По словам задержанного, мальчик якобы шантажировал его и угрожал рассказать полицейским о нездоровом интересе к себе со стороны похитителя, прося деньги за молчание. В ночь на 3 февраля тело ребёнка достали из водоёма в Ломоносовском районе Ленобласти.

Также уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района.

Мать убитого также стала фигуранткой уголовного дела о «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Дело было возбуждено в четверг, 19 февраля.