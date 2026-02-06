В Петербурге дело о халатности возбудили после убийства мальчика

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района после убийства 9-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, сообщил СК РФ.

Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга (часть 2 статьи 293 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В понедельник СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области.

В ночь на 3 февраля тело ребенка достали из водоема.

Напомним, 38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области.

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

По местам пребывания Петра Жилкина следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители. Известно, что девятилетний Павел рос в многодетной семье и не посещал школу.