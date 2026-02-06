 
В России и мире

В Петербурге дело о халатности возбудили после убийства мальчика

0

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц школы и соцучреждения Красносельского района после убийства 9-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, сообщил СК РФ.

Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти 

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц одной из школ, а также учреждения социального обслуживания Красносельского района города Санкт-Петербурга (часть 2 статьи 293 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В понедельник СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области.

Смотрите также

Девятилетний ребенок, тело которого найдено в Петербурге, умер от удара кулаком в голову

0

В ночь на 3 февраля тело ребенка достали из водоема.

Смотрите также

Тело похищенного 9-летнего мальчика нашли в водоеме Ленинградской области

0

Напомним, 38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области. 

Смотрите также

Подозреваемого в похищении ребенка задержали во время погони в Псковской области — Shot

0

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). 

Смотрите также

СК возбудил дело после пропажи девятилетнего ребенка в Петербурге

0

По местам пребывания Петра Жилкина следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители. Известно, что девятилетний Павел рос в многодетной семье и не посещал школу.

Смотрите также

Задержанный в Пскове предполагаемый похититель 9-летнего мальчика признался в убийстве

2

Смотрите также

«Мы его не пустили»: погибший в Ленобласти 9-летний мальчик не посещал школу

0

Смотрите также

Девятилетний Павел из Петербурга шантажировал своего убийцу — СМИ

0

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026