Девятилетний Павел из Петербурга шантажировал своего убийцу — СМИ

Девятилетний Павел, тело которого нашли в Ленинградской области, шантажировал своего убийцу. Как рассказал обвиняемый, 38-летний Петр Жилкин, рожденный под Луганском, 30 января он приехал к «Ленте» на Таллинском шоссе и увидел мальчика. Между ними завязался разговор, в ходе которого злоумышленник попросил Павла залезть в машину, обещал что-нибудь ему купить. В салоне автомобиля мужчина стал смелее и предложил оказать ему интимную услугу за 5 тысяч рублей. Ребенок якобы согласился, после чего они выдвинулись в укромное место.

Фото: кадр из видео СК

По пути следования мальчик выдвинул встречное требование. Он прямо сказал, что донесет всем о неприличном предложении, и тогда Петру Жилкину конец. Свое молчание Павел якобы оценил в полмиллиона рублей, пишет «Фонтанка».

Реакция Жилкина была бурной. Стоит отдельно отметить, что весит он под 120 килограммов. Он наотмашь ударил девятилетнего ребенка. Мальчик захрипел, у него началась рвота. Мужчина понял, что перестарался, но в то же время уже не мог отпустить жертву в таком состоянии. Со слов фигуранта, он ударил ребенка еще несколько раз. Павел затих. В тишине они доехали до Яльгелево.

В деревне, со слов задержанного, Павел еще дышал, но в сознание не приходил. Петр Жилкин нашел у себя в подсобке тяжелые трубы то ли из железа, то ли из чугуна, а также веревку. Со всем этим он поехал к незамерзающим ключам. Там мужчина привязал мальчика к трубам и утопил его. После, так как машина была испачкана, отправился на мойку.

Напомним, 38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области.

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ).

В ходе расследования получена информация об убийстве ребенка, подозреваемый указал место в Ломоносовском районе, где скрыл его тело. По местам пребывания фигуранта следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители. Известно, что девятилетний Павел рос в многодетной семье и не посещал школу.