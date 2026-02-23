 
В России и мире

«Я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по нему»: Shaman ответил на критику после «дегустации» льда Байкала

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) опубликовал в своем Telegram-канале ролик, на котором лижет лед Байкала. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям и вызвало широкий общественный резонанс, разделив мнения пользователей. Столкнувшись с волной обсуждений и неоднозначных комментариев, певец решил объяснить мотивы своего поступка, связав их с ностальгией по беззаботным годам.

Скриншоты: Shaman / Telegram

На опубликованных кадрах артист, опустившись на колени прямо на лед, обращается к подписчикам с вопросом: «Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус?».

Затем Shaman несколько раз провел по льду языком и заключил, что это вкусно. В подписи к видео он обозначил, что оно предназначено для аудитории старше 18 лет.

Позже артист рассказал РИА Новости, что попробовал Байкал на вкус, так как всегда был любопытным и решил вспомнить детство.

«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал самое чистое озеро Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала ногами, катаются на квадроциклах. Или это другое?!», — сказал певец. 

Кроме того, Shaman, отвечая на вопрос о том, не боится ли он заболеть после «дегустации» Байкала, заявил, что ему ничего не угрожает, так как озеро считается самым чистым в мире.

«Я могу сказать, что тут каждый судит по себе. У меня поездка на Байкал вызывает чистый детский восторг, буквально наполняет энергией и восхищением — насколько прекрасна русская природа», — заключил артист.
