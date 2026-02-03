 
Стало известно, по какой причине убийца 9-летнего мальчика оказался в Пскове

38-летний Петр Жилкин, убивший 9-летнего Павла из Петербурга, после преступления поехал в Псков к знакомым. 

Фото: Shot

После того, как Петр Жилкин привязал мальчика к трубам и утопил в водоеме в Ленобласти, мужчина отправился на романтический вечер со знакомой, во время которого оба употребляли. Тогда Петр осознал, что натворил, пишет «Фонтанка».

Поняв, что его скоро найдут, злоумышленник сел в машину и поехал в сторону Пскова, где живут его знакомые. Им он с порога сказал, что его ищут, но он не виноват. Про ребенка не упоминал. Друзья сжалились, купили новую сим-карту. Петр начал пить, пытаясь, видимо, забыться. Но тут его настигла полиция. 

Во время задержания он был с компьютером, который захватил из своего дома в Яльгелево. На жестком диске сотрудники правоохранительных органов нашли детское порно. 

Напомним, 38-летнего Петра Жилкина, подозреваемого в убийстве девятилетнего Павла, задержали во время погони на трассе в Псковской области. 

Следственные органы Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела об убийстве мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). 

В ходе расследования получена информация об убийстве ребенка, подозреваемый указал место в Ломоносовском районе, где скрыл его тело. По местам пребывания фигуранта следователи провели обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители. Известно, что девятилетний Павел рос в многодетной семье и не посещал школу.

 

СМИ также сообщают, что девятилетний Павел, тело которого нашли в Ленинградской области, шантажировал своего убийцу. 

 
