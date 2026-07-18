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Ученые обнаружили каменистую планету с возможным наличием атмосферы

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Астрономы обнаружили планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы, а также теплых океанов, говорится в публикации научного журнала Science.

Согласно публикации, атмосфера каменистой экзопланеты LHS 1140b переменно выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы.

Как отмечает журнал, в нижних слоях атмосферы планеты могут скрываться и другие газы, такие как азот и углекислый газ, как на Земле. В случае, если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания.

Планета LHS 1140b находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика LHS 1140 в созвездии Кита. Само созвездие хорошо известно русскоязычной аудитории благодаря песне Владимира Высоцкого «В далеком созвездии Тау Кита», хотя звезда Тау Кита и LHS 1140 — разные объекты, расположенные в одном созвездии.

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