Ученые обнаружили каменистую планету с возможным наличием атмосферы

Астрономы обнаружили планету, выделяющую гелий, что может свидетельствовать о наличии у нее атмосферы, а также теплых океанов, говорится в публикации научного журнала Science.

Согласно публикации, атмосфера каменистой экзопланеты LHS 1140b переменно выделяет гелий. Это свидетельствует о том, что другие летучие вещества удерживаются на более низких высотах, что согласуется с моделями строения атмосферы.

Как отмечает журнал, в нижних слоях атмосферы планеты могут скрываться и другие газы, такие как азот и углекислый газ, как на Земле. В случае, если они вызывают парниковый эффект, то на поверхности может быть океан, достаточно теплый для купания.

Планета LHS 1140b находится в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика LHS 1140 в созвездии Кита. Само созвездие хорошо известно русскоязычной аудитории благодаря песне Владимира Высоцкого «В далеком созвездии Тау Кита», хотя звезда Тау Кита и LHS 1140 — разные объекты, расположенные в одном созвездии.