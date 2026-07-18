В Красноярском крае автобус с детьми вылетел в кювет

Автобус слетел в кювет в Красноярском крае, в салоне находились 29 детей, ехавших в детский лагерь, никто из них не пострадал, сообщает краевой главк МВД.

«Сегодня (в субботу - ред.) в дневное время 70-летний водитель, управляя автобусом Hyundai, осуществлял групповую перевозку детей из Красноярска в детский оздоровительный лагерь «Космос», в районе пятого километра дороги Маганск-Береть-Урман допустил съезд в правый кювет по ходу движения», - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в салоне находилось 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет, никто из них, включая водителя, не пострадал, пишет РИА Новости.