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Госдума рассмотрит проект об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью

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Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданства РФ мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления в России или за ее пределами, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«На следующей неделе продолжим рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Одним из них предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами», - написал Володин в канале на платформе Мах.

Он уточнил, что, согласно инициативе, иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище в России.

Председатель Госдумы напомнил, что с 2024 года принято 30 федеральных законов в части наведения порядка в сфере миграции.

«Создано правовое поле, благодаря которому МВД только в июне 2026 года удалось пресечь свыше 60 тысяч правонарушений в этой области; возбудить 2 тысячи уголовных дел; выдворить и депортировать за пределы Российской Федерации 14,6 тысячи мигрантов; вынести решения об ограничении въезда в нашу страну в отношении 29,3 тысячи иностранных граждан; выявить и привлечь к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное вовлечение в трудовую деятельность мигрантов», - добавил он.

Володин заключил, что в Россию должны приезжать те, кто знает русский язык, соблюдает законы РФ, уважает ее культуру и веру, пишут РИА Новости.

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