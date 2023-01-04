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Юных псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Детской литературной филармонии»

Конкурс «Детской литературной филармонии» по произведению Эрнеста Гофмана «Щелкунчик» проходит в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Лучший рождественский подарок - это сказка на все времена: сказка о чутком сердце и способности видеть не так, как все, о благодарности и воплощении детской мечты. "Щелкунчика" Эрнеста Гофмана под вечную музыку Петра Чайковского - этот подарок уже получили и еще получат сотни и сотни слушателей филармонии! 22 декабря и 7 января - в сопровождении виртуозной песочной анимации, 8 января - в обрамлении современных технологий от "Кванториума"», - рассказали в ТКД.

Дети от 6 до 12 лет тоже могут проявить фантазию и поучаствовать в конкурсе «Детской литературной филармонии». Тема конкурса: «Кем из героев "Щелкунчика" они хотели бы стать?»

Как уточнили в пресс-службе, ребенок может изобразить себя героем сказки, используя фотографию своего лица. Ему нужно помочь продумать костюм и фон, напоминающий о сказке. Использовать можно любую технику: рисунок, аппликацию, пластилинографию и другие.

Готовые работы нужно прислать до 1 февраля на почту art@pskovlib.ru с указанием ФИО автора, места учебы, контактным номером телефона и наименованием героя, образ которого изобразил ребенок.

5 февраля определят трех победителей, которые получат свои призы на сцене БКЗ из рук дирижера во время следующего концерта. Всем ребятам вручат свидетельства участников проекта.