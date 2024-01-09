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12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
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Сцена / Афиша / Проекты

Более 30 тысяч человек посетили новогодний парк «Сказочный лес» в парке Строителей

16.01.2024 20:50|ПсковКомментариев: 0

Более 30 тысяч человек посетили новогодний парк «Сказочный лес» в парке Строителей в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Сегодня, 16 января, начался демонтаж новогоднего парка «Сказочный лес». Рабочие демонтируют героев «Лукоморья», грибы, камыши, зайчиков и бабочек, уберут пряничные ели и оленей и снимут световые элементы.

«Более трёх недель новогодние украшения в парке Строителей радовали жителей и гостей города. Без преувеличения можно сказать, что "Сказочный лес" стал настоящей точкой притяжении горожан в праздничные дни и подарил всем посетителям много красоты и новогоднего настроения», - добавили в ТКД.

Источник: Псковская Лента Новостей
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