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Более 30 тысяч человек посетили новогодний парк «Сказочный лес» в парке Строителей

Более 30 тысяч человек посетили новогодний парк «Сказочный лес» в парке Строителей в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Сегодня, 16 января, начался демонтаж новогоднего парка «Сказочный лес». Рабочие демонтируют героев «Лукоморья», грибы, камыши, зайчиков и бабочек, уберут пряничные ели и оленей и снимут световые элементы.

«Более трёх недель новогодние украшения в парке Строителей радовали жителей и гостей города. Без преувеличения можно сказать, что "Сказочный лес" стал настоящей точкой притяжении горожан в праздничные дни и подарил всем посетителям много красоты и новогоднего настроения», - добавили в ТКД.