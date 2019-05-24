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Сцена / Фестивали

Поклонников народной песни порадует фолк-группа «Партизан FM» на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

31.05.2019 13:01|ПсковКомментариев: 0

В Днях празднования Пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкиногорье примет участие популярная фолк-группа «Партизан FM». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Так, в основной день праздника, в субботу, 8 июня, фолк-группа выступит сразу на двух интерактивных площадках Пушкинского заповедника: на историко-литературной сцене, расположенной на праздничной поляне в селе Михайловском, и в этно-деревне Зуево, где сыграют на русской свадьбе.

Группа «Партизан FM» - один из самых оригинальных фольклорных коллективов Москвы, обладающий особой энергетикой. Из множества фольклорных ансамблей он выделяется сдержанной, мужской манерой пения (все семь участников представляют сильную половину человечества, женщин на сцену не берут), богатством репертуара и разнообразием средств аранжировки, а главное – ярко выраженным творческим началом.

К этому фольклорному коллективу мало подходит слово «исполнительский». «Партизаны», скорее, не исполняют народные песни, а, как раньше это и называлось в России, играют – будь то хоровое пение без музыкального сопровождения (а капелла), пение и пляска под аккомпанемент традиционных народных инструментов или смелые эксперименты с аранжировкой современными средствами звукотехники.

Более того, «Партизаны» создают все в тех же народных традициях новые песни и действа – таков, например, фирменный номер фолк-группы – частушечный танец-драка «Дрын».

В репертуаре «Партизан FM» – архаичные напевы казаков и военные песни, частушки и песни из кинофильмов. Яркие и колоритные образцы русского, украинского и белорусского фольклора сплетаются с музыкальными традициями горцев, цымбалы перекликаются с кавказскими барабанами, диджериду – с балалайками… Они могут извлекать звуки даже из косы!

На их выступлениях нет «исполнителя» и «слушателя», все – участники, а русская народная песня оказывается не музейным экспонатом, но живой и действующей силой.

Напомним, что с 5 по 12 июня в Псковской области пройдут Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.
Восьмидневная программа праздника включает в себя множество ярких культурных мероприятий: поэтические вечера, выставки, спектакли, концерты, пленэры, литературные чтения и многое другое.

Дни Пушкинской поэзии и русского языка проводятся при поддержке министерства культуры Российской Федерации, администрации Псковской области. Официальный партнер праздника - ПАО «Сбербанк».

Работа сценических площадок 8 июня по расписанию:

Историко-литературная сцена

10:30 Народные творческие коллективы Пскова и Великих Лук

12:00 «Парад поселений»

12:15 Инструментальная группа «ОТТА - оркестр»

12:50 Духовой оркестр «Фристайл»

13:00 Барабанное шоу «Night Bit»

13:10 «Наш Пушкин». Более 220 участников поэтических чтений

13:15 Открытие праздника

13:40 Детская музыкальная хоровая школа «Алые Паруса», чемпионы мира по хоровому пению в Японии

14:10 Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии

14:15 Выступления поэтов

14:40 Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии

14:45 Фолк-группа «Партизан FM»

15:25 Выступление поэтов

15:45 Имперский Русский Балет

15:50 Выступление поэтов

16:10 Камерный хор «Городу и Миру»

16:40 Выступление поэтов (свободный микрофон)

 

Классическая сцена

10:30 Симфонический оркестр Псковской филармонии

11:30 Инструментальная группа «Отта оркестр»

12:00 «Парад Поселений»

13:30 Солисты оперы Мариинского театра и Симфонический оркестр Псковской филармонии

14:00 Имперский Русский Балет

14:10 Юрий Кононов

14:20 Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, Квартет балалаечников

14:40 Балет Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии

14:50 Камерный хор «Городу и Миру»

15:20 Балет Академического ансамбля песни и пляски Росгвардии

15:25 Инструментальная группа «ОТТА-оркестр»

16:00 Премьера музыкальной сказки «Волшебная лампа», арт-проект «Квартет» и Симфонический оркестр Псковской филармонии

17:10 Премьера балета «Пугачев», Государственный театр танца «Казаки России»

 

Сцена в этно-деревне Зуево

10:30 Народные творческие коллективы из Великих Лук

11:00 «Русская свадьба»

12:00 «Парад Поселений»

12:30 «Живет Деревня»

13:20 Государственный театр танца «Казаки России»

13:30 «Смотрины», показ русской этнической одежды

13:40 «Русская свадьба» с фолк-группой «Партизан FM»

14:40 «Русская вечера» и народные творческие коллективы из Великих Лук

15:00 «Смотрины», выступление на цимбалах и показ русской этнической одежды

15:30 Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии, номер «У мосточка»

15:35 Ансамбль «Фолк-Берри»

15:45 «Русской свадьба»

16:45 Русская вечера»

 

Гусарская сцена

10:30 Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира, плаш), знакомство с бытом гусар

11:15 Конное представление русских гусар и французских кирасир

12:00 «Парад Поселений»

13:00 Мастер-класс по выездке, по фехтованию (сабля, рапира), знакомство с бытом гусар

13:30 Конное представление русских гусар и французских кирасир

14:30 Поэты-песенники (открытый микрофон) Лермонтов, Пушкин, Давыдов.

15:30 Конное представление русских гусар и французских кирасир

16:30 «История и традиции русской дуэли»

 

Театральная сцена

10:30 «Театр детям». Мастер-классы театрального дела

11:30 «Наш Пушкин» (открытый микрофон)

12:00 «Парад Поселений»

13:00 Народные творческие коллективы из Великих Лук

14:30 «Наш Пушкин» (открытый микрофон)

15:00 «Театр детям». Мастер-классы театрального дела

15:30 Народные творческие коллективы из Пскова

16:30 Интерактивная игра Сказки Пушкина

 

Бугрово, сцена на воде

19:30 Yarga sound system «ЛодкАструн». Ансамбль гусляров

20:00 Имперский Русский Балет

20:10 Юрий Кононов

20:50 Духовой оркестр «Фристайл», Барабанное шоу «Night Bit»

21:00 Антон и Виктория Макарские

Источник: Псковская Лента Новостей
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