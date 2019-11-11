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В Пскове прошел Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира»

15-16 ноября в Пскове прошел Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Своими впечатлениями о днях фестиваля поделился Алексей Вульфов - эксперт - член жюри Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира», композитор, член Союза композиторов России, ведущий музыкальных радиопередач на радио «Вера».

Движение культуры к людям имеет, как правило, характер миссии, активного явления, событийно. Испокон веков великая культура именно обращалась, двигалась в народ, активно стремилась к общению и единению с ним, открывала дорогу к творчеству талантам, обогащала внутренний мир очень многих людей. Сегодня, в процессе активного засорения культуры, этот процесс, к сожалению, приобрел противоречивый характер. Однако и в наши дни мы являемся свидетелями не просто филармонической и просветительской, а именно миссионерской деятельности в области высокой культуры, происходящей по словам Евангелия «да светит свет Ваш пред людьми».

Фестиваль «Песнопения Христианского мира» и есть некое движение к людям в буквальном смысле ради того, чтобы мир стал лучше – ибо девизом фестиваля является фраза «Мир становится лучше, когда мы поем». И эта «лучшесть» приходит от содержания концертных программ и характера конкурсного мероприятия, в первую очередь направленного не на определение первых мест, а на предоставление возможности быть услышанными и, для особо отличившихся, выступить в Москве на почетной филармонической площадке – в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Руководит мероприятием один из лучших мировых хоровых коллективов – Патриарший хор – бесценное достояние современного мира, носитель особой звучности, с присутствием именно таинства звучности – несомненный эталон в области хорового пения. Если учесть, что оно в России является старейшим профессиональным музыкальным жанром и несомненно предстает эталоном для всех, кому близко классическое почвенное искусство, мерилом качества пения и при этом владельцем богатейшего репертуара, можно представить, как важно восприятие этого коллектива для публики. Каждый концерт Патриаршего хора под руководством регента и композитора Ильи Толкачёва, который бывает, в силу занятости коллектива на службах в Храме Христа Спасителя, не так уж часто, становится запоминающимся событием, обогащением представления о мире музыки, наконец, развитием культуры музыкального восприятия и слуха. Хоровая музыка а капелла, тем более такого качества и в таком исполнении, возвышает душу – а значит, и представление о мире, действительно проливает свет.

Во Пскове в рамках очередной отборочной сессии конкурса «Рождественские песни народов мира» состоялся концерт Патриаршего хора под руководством регента и художественного руководителя фестиваля Ильи Толкачева, посвященный духовной музыке ХХ века и известных современных композиторов – Антона Вискова (который и вел концерт), Андрея Микиты и не только. Это традиционное по форме филармоническое представление, собравшее 15 ноября полный зал филармонии, превратилось в настоящую антологию хоровых шедевров духовной музыки. Причем очень важно, что это не традиционный набор именитых авторов старинных лет – Бортнянского, Веделя, Кастальского, Чеснокова и других композиторов этого ряда, а гораздо менее известная, но необыкновенно глубокая и оригинальная музыка более поздних творцов духовного жанра, не столь известная публике. Прозвучали великолепные сочинения Шведова, А. Александрова (создателя гимна СССР), Гречанинова, Голованова – роскошного мастерства величественные хоровые партитуры с не столь уж и простой, но очень яркой и самобытной музыкой, хотя и написанной в традиционном для духовного хорового жанра ключе. Между прочим, и из «Песнопений и молитв» Свиридова – этого художественного свода духовных заветов великого творца и старца на все времена - спеты были не самые известные номера – «Достойно есть» и «Молитва слепаго». Замечательным явлением в концерте была «Херувимская» из выдающегося сочинения наших дней – «Опыта гармонизации обихода» композитора и регента Патриаршего хора, руководителя фестиваля Ильи Толкачева. Нет сомнения, что кругозор публики после этого концерта значительно расширился, что просто нельзя переоценить с учетом того, что именно национальные, почвенные жанры, в том числе хоровая музыка без сопровождения, не пропагандируется в современной России. Патриарший международный фестиваль «Песнопения Христианского мира», реализация которого осуществляется в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» при поддержке министерства культуры Российской Федерации, является уникальным явлением поддержки государством именно почвенного направления в современной культуре.

Успех концерта был заслуженно огромен. Как всегда от встречи с Патриаршим хором люди обрели радость и глубокие концертные впечатления.

Что касается конкурса «Рождественские песни народов мира», то поражает количество его участников: участников коллективов, педагогов и родителей собралось более 700 человек. Приехали коллективы из Белоруссии, из Москвы (Зеленоград), из Всеволожска, а остальные не только из Пскова, но и из Псковской области (Переслегино, Бежаницы, Опочка, Остров, Пушкинские Горы, Печоры). Неверно полагать, что работа по обучению детей в области духовной и академической музыки не ведется. Это, к счастью, не так – ведется и огромная, но, к сожалению, она никак не пропагандируется, живет по-монашески, келейно (что само по себе не так уж, может быть, и плохо с учетом разнузданного и неблагополучного фона современных «коммуникаций», а говоря по-русски – потока культуры). Но органически любое творчество рано или поздно должно быть воспринято людьми, и в этом ему нужно помочь. Конкурсы Патриаршего фестиваля «Песнопения Христианского мира» и помогают выйти из этой келейности, затвора, скованности границами своего края. Нельзя не вспомнить, к скольким выдающимся результатам в истории искусства это приводило (например, великий русский композитор Валерий Гаврилин вряд ли стал бы известным композитором, если бы когда-то его, даровитого детдомовского мальчика, не обнаружила экспедиция Ленинградской консерватории). Возможно, для кого-то из ребят, выступивших в концерте, это будет старт в собственное самобытное творчество. В мастер-классе для участников член жюри А. Вульфов особо указал на то, что трудная задача возрождения мелодии ложится на поколение юных участников фестиваля. Поэтому так ценны были все выступавшие юные коллективы и артисты, занятые не самым модным жанром, однако находящие в нем и смысл жизни, и с радостью несущие его людям для их образумления и удовольствия.

40 коллективов и солистов только из Псковской области и только в данной, достаточно ограниченной номинации – это очень много. Конечно, в основном это учащиеся музыкальных школ и колледжей, музыкальных коллективов при дворцах творчества, то есть специалисты, но иначе в «ученых» жанрах музыки и не бывало: «чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». Среди них можно отметить блестящих исполнителей, получивших почетные дипломы победителей регионального отборочного тура конкурса «Рождественские песни народов мира»: слаженный и достойных хор «Орлята» из Зеленограда (художественный руководитель А.Чернецов), Младший детский хор прихода храма Святых благоверных князей Петра и Февронии из белорусского города Пинска (руководитель Татьяна Кулик), хор АНОО «Свято-Тихоновская православная гимназия» при Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре (художественный руководитель Татьяна Зимарская), великолепные, ярчайшие солисты Нил Никитин (художественный руководитель Г.Березина), Ашот Микаелян (художественный руководитель Т.Евплова), Дмитрий Ромачевский (художественный руководитель Л.Санжак), превосходное трио гитаристов Артем Толтов, Павел Куропаткин, Даниил Филипенко (художественный руководитель Н.Васильев), истинный вещун-сказитель народный, виртуоз-гусельник Даниил Семенов (художественный руководитель И.Иванова) – все это замечательные таланты и честные труженики искусства, готовые сказать свое слово в искусстве нашей страны. Дай Бог, чтобы не утратилось это стремление с прибавкой возраста и обретением сует и забот…