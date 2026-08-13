Концерт ансамблевой музыки «Вселенная Баха и русская мозаика» состоится в Пскове

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Вселенная Баха и русская мозаика» состоится в воскресенье, 16 августа, в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви (улица Плехановский Посад, дом 64) в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото: настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове священник Сергей Альхименок

На концерте выступят молодые петербургские музыканты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов органистка Елизавета Кузнецова и домристка Эмилия Кожева.

В программе концерта прозвучат произведения композиторов XVII-XXI веков: Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Лучио Вивальди, Клода Луи Дакена, Льва Книппера, и Владимира Королевского (младшего).

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность мероприятия 60 минут, без антракта.

По вопросам можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.