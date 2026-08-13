В псковском музее представлена книга об Эфиопии, изданная в XVII веке

В Псковском музее-заповеднике на выставке «Листая земли, страны и века» представлена книга об Эфиопии, изданная в XVII веке, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

Книга «История Эфиопии, или Краткое описание Абиссинского королевства, которое в просторечии зовется царством священника Иоанна» издана немецким ученым, полиглотом, основателем научной эфиопистики Хиобом Лудольфом. Он изучил все известные к XVII веку источники об Эфиопии, и его «История» стала первой книгой, в которую были включены материалы по географии, флоре и фауне Абисссинии, ее религии и политическому строю.

Лудольф описал разнообразные растения, животных, отдельные главы посвящены птицам, змеям, насекомым, «губительной» саранче и муравьям. В книгу вплетены гравюры, выполненные по рисункам франкфуртского анималиста и пейзажиста Иоганна Генриха Роса (Рооса).

Карта «Эфиопия» составлена Лудольфом на основании описания Абиссинского королевства португальским иезуитом Бальтазаром Теллезом, который в 1660 году в Португалии издал рукопись «история Эфиопии», дополнив материалами из рассказов двух африканских монахов и аббы Григория, с которыми он познакомился в Риме.

На карте вся территория Абиссинского королевства разделена пунктирными линиями на отдельные районы, провинции, царства (таковых было несколько в Эфиопской империи) с указанием их названий и наименованием населяющих их народов. Обозначены береговая линия Красного моря, реки, озера, острова, горы, леса, выделены монастыри и столицы провинций. Карта была издана в Амстердаме у голландских картографов Петра Шенка и Герда Фалька.

Труд Лудольфа был издан в 1681 году и получил очень быстрое распространение. Так, уже в 1683 году по личному распоряжению главы Посольского приказа Василия Голицына изданная на латыни книга была переведена на церковнославянский язык. Экземпляр с дарственной надписью автора был подарен царевичам Ивану и Петру. Позже книга оказалась в библиотеке Абрама Петровича Ганнибала. Поэт Александр Пушкин считал своего предка эфиопом.