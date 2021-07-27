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ПЛН-ТВ: Полная версия лазерного шоу к 800-летию Александра Невского

ПЛН-ТВ представляет эксклюзивное видео: полную версию лазерного шоу к 800-летию Александра Невского.

Мультимедийное лазерное шоу проходит в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» и приурочено ко Дню города Пскова. В течение семи дней для псковичей и гостей города продолжались показы 20-минутного анимационного ролика о жизни великого воина и правителя Руси Александра Невского.

Этот уникальный светолазерный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Те, кто не обладал возможностью посмотреть шоу вживую, теперь могут сделать это на сайте Псковской Ленты Новостей и на Ютуб-канале издания.