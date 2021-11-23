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Якутское авторское кино псковичам бесплатно покажут в драмтеатре

25.11.2021 18:47|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина приглашает зрителей на открытые показы якутского авторского кино с 26 по 28 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

С пятницы по воскресенье в рамках «Потапов-феста» в новом зале театра покажут четыре фильма известного якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова.

«Сергея Потапова считают родоначальником якутского независимого кино. Его фильмы участвовали во многих международных кинофестивалях: от Берлина до Чили. Потапов создает постмодернистские межжанровые гибриды, балансирует на грани комедии и мелодрамы, love story и жестокого фэнтези, а то и вовсе стирает границу между постановочным и хроникальным кино», - отметили в пресс-службе театра.

Как пишет кинокритик Антон Долин, режиссер Сергей Потапов «сочетает в творчестве национальную культуру и современные европейские культурные тенденции, известен работой с гротескными образами», «в своем Срединном мире Сергей Потапов, экспериментатор и традиционалист, верный адепт театра и один из интереснейших в республике режиссеров кино, соединяет возвышенное с будничным в поисках универсального и уникального языка, возможного лишь в Якутии».

Гости «Потапов-феста» увидят четыре фильма Сергея Потапова разных лет:

«Дыши!» (2006) / 26 ноября, 18:00

Один из первых фильмов режиссера, толчком к созданию которого послужила невыдуманная история: режиссер попал в больницу и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Дойду» / 27 ноября, 16:00

Короткий метр. «Дойду» переводится с якутского как «Родина». Когда человек умирает, в Якутии говорят: «Поехал к себе на Родину». В этой ленте проявляется мифологическая двойственность действительности: вечная борьба сил света и тьмы, встреча живых и мертвых в едином пространстве.

«Подснежники» / 28 ноября, 13:00

Полнометражный мелодраматический фильм. История о том, когда братская любовь и последнее желание умирающего становятся попыткой «достучаться до небес» в реалиях Саха.

«Бог Дьесегей» / 28 ноября, 16:00

«Бог Дьесегей» удивляет неожиданным синтезом репортажного стиля и мифопоэтического мышления. Игровая история – о встрече парня и девушки, о зарождении их любви – растворена в пестрой сутолоке традиционного праздника Ысыах, житейский сюжет дополняют мифологические подтексты.

Кинопоказы пройдут в новом зале Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (улица Пушкина, 13А, 3-й этаж) в рамках «Потапов-феста», который продлится с 26 ноября по 1 декабря. С полной афишей фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Организаторами мини-фестиваля «Потапов-фест» выступают региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Теги: #кино #театр #искусство #потапов-фест
Источник: Псковская Лента Новостей
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