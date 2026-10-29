Трёхдневный практикум по печатной графике стартовал в художественных мастерских Пскова

Трёхдневный практикум по печатной графике стартовал в художественных мастерских Детской школы искусств города Пскова 28 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, обучение проходит в рамках проекта «Мобильный эстамп», который реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Фотографии: АНО «Центр реализации творческих инициатив «Время творить» / Chattherine

В мероприятии принимают участие преподаватели художественных школ и школ искусств из девяти муниципалитетов Псковской области.

В программу практикума вошли разные форматы: городской пленэр, занятия по созданию работ в различных техниках печатной графики, интерактивные лекции о принципах обучения эстампу.

«Я жду от практикума вдохновения на новые творческие работы и возможности реализовывать больше проектов с детьми», – поделилась участница Ольга Малеева.

«В нашем городе ещё нет эстампа, поэтому это возможность показать детям новые техники и методики, сделать вместе с ними что-то интересное», – рассказала участница Юлия Блошкина.

В финале обучения участники получат офортные станки и материалы для проведения занятий с обучающимися их школ. В процессе занятий молодые люди создадут уникальные работы с краеведческой тематикой. Весной 2027 года в рамках проекта запланировано проведение мастер-классов и выставок.

Проект «Мобильный эстамп» реализуется автономной некоммерческой организацией «Центр реализации творческих инициатив «Время творить» совместно с Детской школой искусств города Пскова и мастерской печатной графики «Азбука эстампа» при поддержке министерства культуры Псковской области, управления культуры администрации города Пскова, медиахолдинга «Гражданская пресса» и молодёжной организации «Вечевой Орден».