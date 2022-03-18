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Выставка-ретроспектива Фестиваля русской музыки открылась в Пскове

Выставка-ретроспектива Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова открылась в фойе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба ТКД

Ежегодный Фестиваль русской музыки проходит в БКЗ филармонии 17 – 22 марта. Концертная программа отражает обширные музыкальные грани – от авторских симфонических до народных инструментальных произведений. Представленная в фойе Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова выставка раскрывает книжные, нотные и аудиофонды библиотеки. «Слушателям концертов она поможет составить максимально полное впечатление о творчестве исполняемых на фестивале композиторов, в первую очередь, Сергея Прокофьева», – отметили в пресс-службе.

Экспозиция рассчитана на аудиторию разного возраста и «подкупает своим визуальным исполнением и научностью подхода». «Мы рекомендуем обратить внимание не только на книги о персоналиях, но также на издания об истории русской музыки, чтобы составить впечатление о процессе ее исторического развития», – продолжили в ТКД.

Отдельный блок выставки – экземпляры из коллекции грампластинок, хранящихся в библиотеке. В отделе искусств можно послушать, как в разные годы исполняли фестивальные композиции ведущие оркестры и музыканты России и мира.

На выставке представлена ретроспектива полиграфии, отражающая историю Фестиваля русской музыки афиши, программы, буклеты, значки. Она позволяет проследить изменение визуальной стилистики Фестиваля и его репертуарного наполнения.

Все представленные на выставке книги можно взять для чтения на дом.